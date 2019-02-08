«حب الزمالك» يجمع «عنتر ودنيا» .. فى المدرجات و«الكوشة»

سلكا طريقاً طويلاً بحثاً عن الشهرة، هى اختارت الفن، وهو لعب الكرة، للوصول إلى حلمه، لم يكن يجمعهما حينها سوى انتمائهما إلى نادى الزمالك، الذى كتب نهاية سعيدة لقصتهما. «دنيا الحلو، ومحمد عنتر»، أحدث عروسين فى الوسط الرياضى، أعلنا خطبتهما، قبل أيام، بعد قصة حب استمرت شهوراً، كان الشاهد عليها مدرجات نادى الزمالك، التى كان لها الفضل فى ظهور دنيا الحلو إلى النور، بعد أن ظهرت فى لقاء الأبيض وصن داونز، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2016.

من «التوك توك والسيرك» إلى النجومية

«حسناء الزمالك» خطفت تعاطف جماهير جميع الأندية، فى أقل من دقيقة ظهرت فيها داخل مدرجات الأبيض، بينما تنخرط فى البكاء بسبب خسارة اللقب الأفريقى. وتشابهت قصتها مع محمد عنتر، الذى كان يبحث عن فرصة للظهور منذ دخوله عالم الساحرة المستديرة، التى بدأها بالانضمام إلى مركز شباب أبوتيج. ومع حسم الزمالك صفقة شراء «عنتر» من نادى الأسيوطى مقابل 15 مليون جنيه، بدأت قصته مع حسناء النادى والسيرك، هى فى المدرجات، وهو فى الملعب أو على دكة البدلاء، حتى جمعتهما «كوشة الخطوبة» فى حضور نجوم الفريق الأبيض.