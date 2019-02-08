انتقلت عدسة "الوطن" إلى مقر شقة المخرج خالد يوسف الذي ظهر خلال الفيديو الإباحي للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بميدان لبنان التابع لحي العجوزة بالجيزة.

وأرشدت "منى وشيما" عن شقة المخرج والنائب البرلماني خلال التحريات التي أجريت معهما صباح اليوم، بعد أن أٌلقي القبض عليهما مساء الخميس بتهمة ارتكابهما فعل فاضح، على خلفية تداول مقطع فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي تردد أنهما منى فاروق وشيما الحاج.

ورصدت عدسة "الوطن" مقر تصوير الفيديو حسبما أشارتا الفنانتان خلال التحقيقات، وهو المكتب السينمائي لـ"يوسف" الذي يعلوه لافتة "مصر العربية للإنتاج السينمائي.. خالد يوسف".

"حاجة تخصه".. هكذا علَّق أمن العقار على واقعة الفيديو الفاضح، مشيرا إلى أن عمله خارج المكتب ولا يراه ما يحدث داخل الأربعة حيطان، متابعًا: "أكتر حاجة مزعلاني منى فاروق كانت صاعدة (فنيًا) بسرعة الصاروخ، ووالله ما كنت بشوفها.. ولا شيما عمري ما شوفتها".