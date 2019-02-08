قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك طموحا كبيرًا بأن تتحول منظمة الوحدة الإفريقية إلى اتحاد يجمع الدول ويعمل على الاندماج فيما بينها، وكيفية إدارة العلاقات الإفريقية مع الشركاء الدوليين.

وأضاف شكري، خلال لقاء خاص مع فضائية "EXTRA NEWS"، أن القمة الإفريقية الـ32 فرصة لتعزيز كثير من القضايا، التي تهتم بها مصر والرئيس السيسي، فيما يتعلق بالطبيعة التكاملية بين الدول الإفريقية والقدرة على الاعتماد على الدول الإفريقية.

وتابع: "إفريقيا قارة شابة لديها كوادر وقدرات، تستطيع أن تحقق الكثير إذا كانت هناك الحوكمة السليمة وإتاحة الفرصة للابتكار".