أعلن مغادرته لفرنسا بعد الفيديو الفاضح.. سفريات خالد يوسف خلال عامين

يبدو أن المفاجأة التي شهدتها التحقيقات التي أجريت مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج المقبوض عليهما أمس الخميس، في واقعة الفيديو الفاضح المتداول لهم على شبكة الإنترنت، وأن المخرج الخالد يوسف من المرجح أن يكون هو الشخص المرافق لهم في الفيديو، السبب الرئيسي في سفره إلى فرنسا.

وقالت إحدى الفنانات خلال التحقيقات: «انتوا ماسكينا احنا بس.. خالد يوسف معروف مش بيدي دور لفنانة إلا لما يقيم معها علاقه جنسية ويصورها، هو عنده مرض تصوير نفسه».

ووصف يوسف ما حدث عبر حسابه على فيس بوك بحملة تشويه، متابعا: هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا علي الرأي العام، والذي هو صاحب الحق الوحيد.

ويعتاد المخرج خالد يوسف السفر كثيرا خارج مصر سواء لحضور مؤتمر أو تصوير مشاهد في الخارج، ففي نوفمبر 2017، كان المخرج خالد يوسف يستعد للسفر إلى فرنسا، لتصوير عدد من المشاهد في فيلم كارما، وكانت تلك المشاهد خاصة بالفنان عمرو سعد الخارجية هناك.

وفي يوليو 2017، سافر المخرج خالد يوسف إلى بيروت من أجل إكمال تصوير بعض مشاهد مسلسل أرض جو، حيث كان من المفترض أن يتم تصوير هذه المشاهد في فرنسا لكن نظرا لضيق الوقت وعدم انتهاء إجراءات السفر اضطر لتصوير تلك المشاهد فى بيروت.

كان الفنان خالد يوسف ينوي السفر إلى فرنسا في يناير من نفس العام، إلا أن سلطات الأمن بمطار القاهرة قد أوقفته، بسبب ضبط كمية من عقار زانكس، المدرج ضمن العقاقير المخدرة بحوزته أثناء سفره إلى فرنسا، وأتضح فيما بعد أنها كانت على سبيل العلاج لزوجته.

وتوجه المخرج خالد يوسف إلى دولة الإمارات، في يوليو العام الماضي، وذلك للمشاركة في افتتاح العرض الأول من فيلمه كارما.