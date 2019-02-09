عثر على جثة عامل، داخل مسكنه في شبرا الخيمة، وجرى نقلها إلى مستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض القضية.

تلقى العمى صمويل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل شقته، وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيي راضي رئيس مباحث المديرية، لمعاينة مكان العثور على الجثة.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى "أحمد. س. م" (37 سنة- عامل خردة)، وبسؤال الجيران أكدوا أن المتوفى على خلاف مع زوجته، حيث تركت له شقة الزوجية منذ فترة وتوجهت إلى منزل أسرتها، وحرر محضر بالواقعة.