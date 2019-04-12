عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاجمت الممثلة الأمريكية باميلا أندرسون حكومتي بريطانيا والإكوادور، بعد إلقاء القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس"، أمس.

وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، وصفت أندرسون أسانج بأنه "بطل"، كما أنها كتبت عنه في مدونات، وقامت بزيارات عديدة لسفارة الإكوادور في لندن خلال إقامة أسانج التي دامت سبع سنوات.

وعبرت صاحبة الـ51 عاما، والعارضة السابقة في "بلاي بوي" والمناصرة لحقوق الحيوان، عن دهشتها إزاء تصرفات الإكوادور وبريطانيا: "أشعر بصدمة"، متهمة حكومة لندن بأنها سعت بهذا الإجراء لصرف الانتباه عن ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.