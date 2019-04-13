طالبت هيئة مراقبة حقوق الإنسان فى أوروبا، أمس الأول، النظام التركى باعتماد نتائج التصويت فى الانتخابات المحلية التى أجريت أواخر مارس الماضى، واحترام رغبة الناخبين، وذلك بعد منع السلطات الفائزين من تولى مناصبهم، حسبما ذكرت صحيفة «زمان» التركية.

وقرر رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية، الحاكم فى إزمير، آيدن شانجول، الاستقالة من الحزب، عقب اللقاء الذى عقده مع «أردوغان». وقالت «زمان»، إن «شانجول» قرر الاستقالة فى أعقاب فشل الحزب فى الانتخابات، التى أجريت فى إزمير، وإنه لم يتمكن من العمل بشكل متجانس مع نهاد زيبكجى، مرشح الحزب، الذى خسر منصب رئاسة بلدية إزمير، مما أدى إلى استقالته.

وذكرت الصحيفة التركية أن «الإعلام التركى يعانى من قبضة الحزب الحاكم»، الذى يتعامل مع وسائله كأداة لفرض سيطرته على الذوق العام للشعب، لتمكينه أكثر من السلطة، وخير دليل على ذلك تغطيات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى يونيو 2018، ثم المحليات الشهر الماضى.

من جهة أخرى، فشل وزير المالية التركى، بيرات البيرق، فى تقديم تفاصيل مُقنعة بشأن خطته للتحول الاقتصادى لتشجيع المستثمرين على الثقة مجدداً فى اقتصاد بلاده، وذلك خلال اجتماع خاص عقده فى واشنطن، الخميس الماضى، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».