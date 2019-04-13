شارك الأنبا هيرمينا، أسقف عام قطاع شرق ووسط الإسكندرية، مساء اليوم، فى عشية عيد نياحة القديسة السائحة مريم المصرية، في كنيستها بمنطقة العماروة التابعة لقطاع المنتزة بالإسكندرية.

وطيّب الأسقف رفات شفيعة التائبين القديسة مريم المصرية، ورفع البخور والصلوات والقيام بما يعرف بـ"الزفة" الخاصة باحتفالات أعياد القديسين.

وأهدى القس يوئيل عزت، راعى الكنيسة، درعا مرسوما عليه صورة القديسة التي تعد أحد أبرز قديسي المسيحية، حيث كانت تمارس الرذيلة قبل أن تسافر إلى القدس حيث كنيسة القيامة وهناك كانت قوة غير مرئية تمنعها من الدخول، لتشعر أنها محرومة من دخول الكنيسة بسبب خطاياها لتقدم توبة، وتصبح شفيعة للتائبين.

ويقام، صباح غد، قداس أحد المولود أعمى وعيد نياحة القديسة، بحضور الأنبا بافلي، الأسقف العام ومساعد البابا تواضروس الثاني لقطاع المنتزة.