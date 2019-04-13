ضبطت حملة تموينية، لمديرية التموين بمحافظة الفيوم، تحت إشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، 4 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن لدى تاجر تمويني بمنطقة الصوفي، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كانت مديرية التموين بالمحافظة، شكلت الحملة برئاسة المهندسة نفيسة الشيمي، مدير عام إداره تموين بندر ثان الفيوم، والتي تمكنت من ضبط المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 497 جنح بندر ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما حررت الحملة، محاضر متنوعة للأسواق والمخابز، منها وقائع عدم الإعلان عن الأسعار لدى تجار التموين، ومحاضر أخرى إثبات حالة ونقص وزن، وعدم إعطاء بون للمواطن، وأخطرت النيابة للتحقيق.