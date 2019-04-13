قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إنها سعيدة للغاية لغنائها أكثر من أغنية للشعب المصري، مثل "راجل بن راجل" و"أنا مصري وأبويا مصري"، موضحة أن أغنيتها الأخيرة "راجل بن راجل" كانت ردود الفعل بشأنها "كويسة للغاية".

وأضافت عجرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "ناس كتير جدًا من مختلف دول العالم قاموا بعمل ريتويت على الأغنية دي، من برة وجوه مصر وكذلك لبنان وأكثر من دولة والجميع أشادوا بها".

وأوضحت أنها سعيدة للغاية من هذا النجاح الذي حققته الأغنية، مضيفة: "أنا مش عاوزة رجالة مصر تحبني بس، أنا عاوزة الستات كمان قبل الرجالة".