استقبل مستشفى الدلنجات العام بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، طفلين مصابين بالتسمم الغذائي، جراء تناول مادة الكلور السامة بطريق الخطأ.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الدلنجات، من المستشفى العام، يفيد بوصول كل من الطفل "ع. ب. ع" 3 سنوات و"منه م. س" 3 سنوات ومقيمان عزبة نسيم دائرة القسم مصابان بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وجرى تحويلهما لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود، وجرى حجزهما تحت الملاحظة.

وبسؤال "ل.ع. م" ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول نجليه المذكورين مادة الكلور السائلة عن طريق الخطأ، اعتقادًا أنها مياه للشرب ما أدى لإصابتهما ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابه العامة.