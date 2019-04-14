تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، برفقة أعضاء المجلس الاستشاري لتطوير صناعة التمور بالمحافظة، عقب تشكيله وعقد أولى جلساته، معمل زراعة أنسجة النباتات بأكاديمية البحث العلمي بمدينة الخارجة، للوقوف على أهم أصناف فسائل النخيل المستنبطة التي أنتجها المعمل، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية.

وقال الزملوط، في بيان اليوم، إنه تفقد وأعضاء المجلس مجمع تمور المحافظة الذي يجري تطويره حاليا بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، قبل تركيب المعدات والأجهزة الحديثة الممنوحة من جائزة "خليفة للتمور" بدولة الإمارات الشقيقة.

وأشاد الدكتور عبدالوهاب زايد، أمين عام جائزة "خليفة الدولية" لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون المثمر والبناء بين جائزة خليفة الدولية والمحافظة في مجال تطوير التمور، منوها أنه سيجري دراسة إقامة مهرجان التمور المقبل بالمحافظة، لتمتعها بجميع الإمكانيات والمقومات التي تؤهلها بإقامته، وذلك لامتلاكها 2.3 مليون نخلة بإنتاج سنوي 130 الف طن من التمور المختلفة.

وجرى تشكيل المجلس واختيار الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة الأسبق رئيسا للمجلس، بعضوية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والدكتور إسماعيل الدعيق وزير الزراعة الفلسطيني الأسبق، وعدد من الخبراء والمهتمين بمجال زراعة التمور، وكذلك ممثلين عن وزارت الزراعة والصناعة والري وعددا من المستثمرين من الدول العربية الشقيقة وكبار منتجي ومصنعي التمور بالمحافظة.