«رياضة النواب» تصدر 9 توصيات للحكومة لتدعيم دور الحركة الكشفية.. وزيادة الدعم المالي

واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عقد سلسلة اجتماعاتها الهادفة لترسيخ الثقافة البرلمانية والتوعية السياسية للشباب، حيت التقت اليوم بأعضاء الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

حضر الاجتماع؛ حاتم علي ماهر رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الجوية المركزية، ومحمد سعيد أحمد رئيس جمعية الكشافة البحرية المركزية، وفاتن فاروق المهدي رئيسة جمعية المرشدات المصرية المركزية، ومحمد عباس رشوا نائب رئيس اتحاد الكشافة والمرشدات.

واستعرض رشاد، خلال فعاليات الاجتماع أهمية الحركة الكشفية المصرية على مدار العهود السابقة، واستعداد اللجنة الكامل لتذليل جميع العقبات التي تقف أمام عودتها لسابق عهدها الريادي.

واستمعت اللجنة لكلمات المشاركين بالاجتماع حول أسباب تراجع أداء الحركة الكشفية، وتوصياتهم لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه عملهم، وخاصة لما تمثله الحركة الكشفية من كونها حركة تربوية ذات رسالة تهدف إلى صنع جيل من الشباب ينهض بمصر ويسهم في تنميتها.

وحرص رئيس اللجنة خلال سير أعمال الاجتماع، على تقديم شرح مبسط عن التعديلات الدستورية المقترحة، وتقديم شرح وافي عن أهميتها من أجل استكمال بناء الدولة والنهوض بكافة قطاعاتها، وكذلك أهمية المشاركة في الاستفتاء.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بمجموعة من التوصيات، تضمنت؛ مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص قطعة أرض بكل مدينة جديدة كمركز تدريب للحركات الكشفية، ومخاطبة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لربط الحركة الكشفية في إطار اللائحة والقانون، ومخاطبة وزارة التنمية المحلية لتوجيه المحافظين لتذليل العقبات، ومخاطبة القنوات الحكومية بتخصيص ساعة يوميا لعرض الأنشطة الكشفية.

كما تضمنت التوصيات؛ مطالبة الاتحاد العام للكشافة بحضر جميع المشكلات المتعلقة بتقنين أوضاع المقرات ووضع حلول لجميع المشكلات، وتبني الحركة الكشفية للمبادرات الوطنية ومساهمتها في حل العديد من المشكلات المجتمعية.

وأوصت اللجنة وزارة الشباب والرياضة بزيادة الدعم المخصص للاتحاد العام للكشافة فى موازنة العام المالى 2019/2020، وتوحيد الإنفاق وجهة الإشراف، مع تخصيص مقر بكل مركز شباب خاص بالحركة الكشفية.