هنأت الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان ميدو عادل، بعيد ميلاده، وذلك من خلال صورة تجمعهما معًا على صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام".

وعلقت "عبدالعزيز"، على الصورة قائلة :"كل سنة وأنت طيب كل سنة وأنت مختلف كل سنة، وأنت موهوب، كل سنة وأنت في أحلى حياة وأجمل حلم".

وتُشارك الفنانة دنيا عبد العزيز ، حاليًا في مسلسل "قيد عائلي"، والذي يُعرض على قناة "DMC"، يُشاركها في البطولة الفنان عزت العلايلي و صلاح عبد الله، ودينا فؤاد، وريم البارودي، ومحمد رياض، وميرنا وليد.

و تدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة دنيا عبدالعزيز تصوير مسلسل "لمس أكتاف"، حيث يشاركها في البطولة الفنانة حنان مطاوع والفنان ياسر جلال، ومحمد عز ، وهبة عبد الغني.

وتدور أحداث مسلسل "لمس أكتاف"، حول تورط الملاكم "أدهم" في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة، يتم مطاردته من عصابات ورجال المافيا.