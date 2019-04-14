سياسي ليبي: مصر تدعم جيشنا الوطني.. وقطر وتركيا تمولان الإرهاب

قال خالد الترجمان، المحلل السياسي الليبي، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد في القاهرة، يؤكد العمق الاستراتيجي للعلاقات المصرية الليبية.

وأضاف "الترجمان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن هناك روابط تاريخية ضخمة بين مصر وليبيا، ويجمع الدولتين هدف رئيسي واحد هو مُحاربة التنظيمات الإرهابية.

وذكر السياسي الليبي، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بدعم الجيش الليبي في عملية الكرامة من أجل محاربة الإرهاب في بعض المدن الليبية تقوم كلا من قطر وتركيا بدعم الميليشيات المسلحة وإرسال إمدادات إلى هذه المليشيات في مصراتة وطرابلس.

وتابع :" ليبيا لا تنسى أبدًا مصر التي دعمتها، وليبيا لن تسمح في الوقت ذاته للغزاة بالسيطرة على مفاصل الدولة"، موضحًا أن دعم قطر للتنظيمات الإرهابية ليس وليد اليوم بل منذ فبراير 2011.