مخرجة مباراة الزمالك وأغادير عن الهدف المشكوك فيه: "الكرة معدتش الخط"

قالت إيناس عثمان، مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير، إنها أعادت هدف حسنية أغادير المشكوك فيه قرب نهاية المباراة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على شاشة "صدى البلد": "الكرة معدتش خط المرمى، وكان فيه أكتر من كاميرا بتوضح ده، ومكنش فيه وقت مناسب لإعادة اللقطة بعد الفرصة مباشرة، لأن اللايف بالنسبة لي أهم من الإعادة".

وتابعت أن الكاميرا أوضحت أن الكرة لم تلمس يد لاعب الزمالك إبراهيم حسن، في الجول الذي تم إلغاؤه من جانب الحكم، "الكرة لمست بطنه مش يده"، والتزمت الحيادية في كل شيء".

وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية بعد تغلبه على حسنية أغادير المغربي بهدف نظيف.