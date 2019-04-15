سعر الدولار اليوم الإثنين 15-4-2019 في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم 15 أبريل الجاري، وتقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها سعر صرف الدولار في عدد من البنوك مثل بنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي اليوناني وبنك مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 17.25 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني اليوم 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.29 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الزراعي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الزراعي المصري 17.25 جنيه للشراء و17.35 جنيه للبيع.