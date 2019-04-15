المرور: لا يوجد غلق أو تحويل بالطرق السريعة.. وكثافات بكوبري 6 أكتوبر

قال الرائد أحمد نورالدين، مشرف غرفة الإدارة العامة للمرور، إن كافة الطرق السريعة والصحراوية تعمل بشكل جيد، ولا يوجد أي غلق أو تحويلات بالطرق السريعة والصحراوية، لافتا إلى أن الطريق الدائري يشهد الكثافات المرورية المعتادة، حيث يشهد الطريق القادم من محافظة القليوبية والمتجه لمناطق مدينة السلام، كثافات مرورية عالية وسرعات بطيئة، بداية من مناطق المرج، وحتى منزل نفق السلام، والاتجاه الآخر مع منزل طريق مصر الإسكندرية الزراعي توجد بعض الكثافات البسيطة.

وأضاف نورالدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، على "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الطريق الدائري للقادم من مناطق الجيزة والمتجه لمناطق القاهرة الجديدة، الكثافات تنحصر بداية من المريويطة وحتى مناطق أعلى النيل، وكثافات بأعلى البساتين، وأعلى الأوتوستراد، مؤكدا على أن باستثناء ذلك تعمل باقي قطاعات الطريق الدائري بشكل جيد.

واستكمل نورالدين، أن محور 26 يوليو يشهد أحجام مرورية عالية للقادم من مناطق الشيخ زايد، والمتجه لوسط 15 مايو، لافتا إلى أن كوبري 6 أكتوبر يشهد أحجام مرورية مرتفعة ويفضل استخدام المسطحات الأرضية، ويفضل الابتعاد تماما عن محور أحمد عرابي، ومحور جامعة الدول، وشارع الجامعة، نظرا لوجود أعمال خاصة بمحطة مترو الأنفاق، وباقي محاور الإدارة العامة للمرور تعمل بشكل جيد.