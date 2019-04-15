قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه جرى توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لـ 2 مليون و281 ألف و941 مواطناً، بنسبة 90% من المستهدف اليومي التراكمي للمحافظة منذ بدء أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بالمحافظة.

أكد المحافظ أن كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الحرجة والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة وسيارات العيادات المتنقلة تواصل استقبال المواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى التابعة لها لإجراء المسح الطبي اللازم داعياً جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم.

وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة تستهدف 3 مليون و348 ألف و560 مواطن بالمحافظة، حيث يوجد 1167 فريق مسح موزعين على 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، تنتشر بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة لاستقبال المواطنين، مؤكدة أن المسح الطبي مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.

وأضافت وكيل الوزارة أن هناك متابعة دورية لسير أعمال المبادرة في المستشفيات والوحدات وأماكن تواجد فرق العمل الطبية للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة، و تقديم كافة التسهيلات للمواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولتحقيق الأرقام المستهدفة.