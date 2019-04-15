"حدوتة كل يوم" بين "عبدالعال" ورئيس الزمالك: اقعد مكانك.. إنت مش وزير

"هذا ليس مقعدك"، عبارة رددها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعدد من نواب البرلمان مرة واحدة فقط دون أن يضطر لإعادتها، إلا أن رئيس نادي الزمالك، والعضو بالمجلس، أجبره على توجيهها 3 مرات له في أقل من شهر.

"من يجلس في هذه المقاعد لا يتمتع بالحصانة البرلمانية، فمقاعد الوزراء لا تعطي حصانة للجالس فيها، عشان كدة تم تمييزها باللون الأحمر داخل القاعة"، العبارة التي وجهها "عبدالعال" اليوم لرئيس نادي الزمالك، لتضج القاعة بالضحك.

وطلب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من النائب "رئيس نادى الزمالك"، لليوم التالي على التوالي ترك المقاعد المخصصة للوزراء داخل قاعة المجلس، والجلوس في المقاعد المخصصة للنواب.

وتابع "عبدالعال": "الوزير مستعد للاستجواب تحت قبة البرلمان، وسحب الثقة منه، لذلك أنا أحميك".

"ممكن تجلس بجوار وكيل المجلس أو بجوار النائب مصطفى بكري"، تلك هي الجملة التي قالها رئيس مجلس النواب لرئيس نادي الزمالك، يطالبه بترك المقاعد المخصصة للوزراء داخل القاعة، والجلوس بجوار زملائه في المقاعد المخصصة لهم، أمس.

أما المرة الأولى فكانت في 23 مارس الماضي، إذ خاطب رئيس البرلمان، رئيس نادي الزمالك، قائلا: "ارجع لورا.. هذا ليس مكانك"، وذلك في أثناء جلوسه بالمقعد الأمامي بالقاعة الرئيسية، المخصص لوكيل مجلس النواب السيد الشريف.

واعترض "عبدالعال"، موجهًا حديثه له بقوله: "النائب مرتضى، هذا المكان مخصص للوكيل الأول طبقا للائحة، إلا لو كنت عايز ترشح نفسك وكيلًا للمجلس، يبقى في الفصل التشريعي المقبل".

ومع استمرار جلوس رئيس نادي الزمالك في المقعد وتجاهله حديث رئيس البرلمان، ارتفع صوت "عبدالعال" غاضبًا: "ارجع لورا، خد ورقتك واطلع ورا، إنت هتمضي عضويات لنادي الزمالك هنا ولا إيه".