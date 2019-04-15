"التنبؤ بالفيضان": سقوط أمطار على البلاد غدا

قال مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، غدا الثلاثاء، على أن تتوقف بعد غد، الأربعاء.

وقالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة الري، إن المركز يتابع حالة الطقس بأنحاء الجمهورية، وعلى منطقة حوض النيل، ويصدر خرائط بها قبلها بـ3 أيام.

وأوضحت السيد لـ"الوطن" أن التنبؤ بالطقس يساهم بشكل عام فى الإدارة الرشيدة للمياه، بخفض المنصرف من السد العالى، كما أنه يتم تدارك الخطر بتفريغ المصارف الزراعية، ونستغل المياه التى تهطل من الأمطار فى رَيَّة تكميلية.

وأشارت إلى أن ما يقومون به يساعد ذلك فى التنبؤ بالسيول، بالمناطق ذات التضاريس الصعبة والخطرة مثل البحر الأحمر والصعيد وسيناء، وذلك وفقاً لخريطة كل إقليم.