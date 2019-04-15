ذكرت مصادر أمنية فى البحيرة، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم بقتل اللواء أشرف طبق، رئيس فرع الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة، بعد أن أطلق النار عليه داخل منزله بمدينة دمنهور في ظروف غامضة.

وجرى نقل جثة مدير الرقابة الإدارية الأسبق، إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى فى حراسة مشددة، فيما يجرى ضباط المباحث تحقيقات موسعة مع المتهم لمعرفة دوافعه لارتكاب الجريمة.

وقالت المصادر الأمنية، إن المتهم مقيم بمركز دمنهور، واقتحم منزل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق، وأطلق النار علية فأرداه قتيلا.

وكان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بمقتل اللواء أشرف طبق، إثر إطلاق شخص النار عليه داخل منزله بدمنهور، وأمر مدير الأمن، بتشكيل فريق للبحث تحت إشراف اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائى، وبرئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، ضم المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، لكشف ملابسات الحادث.

وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.