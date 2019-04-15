مشروع الضبعة يحصل على جائزة روساتوم لافضل ٣ مشروعات نووية من حيث الانطلاقة

منحت اللجنة المنظمة لأكبر مؤتمر ومعرض نووى في العالم (روساتوم إكسبو 2019)، الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، جائزة اختيار مشروع الضبعة النووي كأحد أفضل 3 مشروعات نووية من حيث الانطلاقة.

وتعتبر الجائزة هي الأولى من نوعها التي يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط بوجه خاص، حيث أشادت اللجنة المنظمة بالمستوى الذى يتم تنفيذ مشروع الضبعة به، معتبرة أن ما يحدث فيه يعد إنجازا كبيرا في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال احتفالية كبيرة لتكريم الفائزين من مختلف دول العالم، على هامش انطلاق فعاليات الدورة الـ11 للمؤتمر والمعرض النووي المنعقد حاليا في مدينة سوتشي الروسية.