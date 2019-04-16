وكيل "الإعلاميين": لن يتم عرض أي برنامج مقالب في رمضان دون تصريح

قالت سهام صالح، وكيل أول نقابة الإعلاميين، إن برامج المقالب لم تٌقدم أي طلب للحصول على تصريح من النقابة للعرض على شاشة رمضان حتى الآن، مشددة على أنه لن يعرض أي برنامج قبل التصريح له.

وأضافت "صالح"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، أن برامج المقالب يؤخذ عليها الكثير وتحتاج لإعادة نظر في مصر.

وأوضحت أن المناطق الشائكة التي يجب الابتعاد عنها في الدراما هي العنف والقتل والمخدرات.

وتابعت :" نُريد من الدراما المصرية التي ستعرض في رمضان أو بعد رمضان أن تحترم التقاليد المصرية".