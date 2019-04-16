لا يرى ولكنه يمتلك إحساسا قادرا على إضاءة الكون، يمزج الفرح بالشجن، فيصدر عن عوده موسيقى تطرب الآذان ويهتز لها الوجدان، ويطرح نغم يواسي من فارق محبوبته، ويحكي بطولات وطن، ويحضن مغترب وحيد لا يشعر بآلامه سوى "غواص بحر النغم".

16 أبريل 1948، يوم أن ولد الموسيقار الراحل عمار الشريعي، لتولد معه حقبة موسيقية جديدة، كان هو بطلها وقائدها، فمنذ اشترى له والده بيانو للعزف عليه، بدأ في حب الموسيقى وبدأ معها شغفه بالتعلم وتقديم ما هو جديد، لتكسب مصر أحد أعظم ملحنيها على مر العصور.

أعمال فنية عديدة أثرى بها "الشريعي" الفن، وتاريخ طويل من عزف الموسيقى المبهجة، التي فور سماعها تدرك أنها من ألحانه، وبحلول ذكرى ميلاده ترصد "الوطن" أبرز 10 تترات لحنها من مسلسلاته الشهيرة، فيما يلي:

الرحايا

زيزنيا

الزيني بركات

محمود المصري

امرأة من زمن الحب

رأفت الهجان

دموع في عيون وقحة

نصف ربيع الآخر

أرابيسك

الراية البيضاء