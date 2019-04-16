وزع قطاع المعاهد الأزهرية، تعليمات الامتحانات الثانوية الأزهرية التي تبدأ 25 مايو القادم، والواجب على الطلاب اتباعها.

وجاء على رأس التعليمات تحذير من الحضور للجان بالهاتف المحمول، وضرورة إحضار كل طالب لرقم جلوسه وبطاقة الرقم القومي الخاصة به، وأن يجلس كل طالب في المكان المحدد له، ومنع الدخول لمقر اللجان بصحبة الكتب والمذكرات والمراجع.

وعلى صعيد تعليمات التعامل مع ورقة الامتحان، طالب القطاع بعدم كتابة الطلاب أسمائهم أو أرقام جلوسهم داخل كراسات الإجابة أو عمل أي علامة فيها يستدل منها على شخصياتهم أو ترك تذاكر، وكتابة البيانات على القسيمة الملصقة بورقة الإجابة بوضوح تام، ويكلف الطالب بكتابتها قبل بدء الإجابة.

وحذر القطاع من كتابة أي عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبا أو قذفا أو إيحاءات سياسية أو عبارات تخالف الآداب العامة، وألا يخرج أي طالب من اللجنة قبل نصف الزمن المحدد، وعدم شطب الإجابة الصحيحة بصورة متكررة بالورقة.