أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تضامن البرلمان المصري، مع الشعب الفرنسي بعد الحريق الذي نشب مساء أمس الإثنين، في كاتدرائية نوتردام.

وقال عبد العال، في كلمته، خلال الجلسة العامة صباح اليوم: هذا الحادث يعد خسارة كبيرة للبشرية جميعًا وليس دولة فرنسا وحدها، وتركت أثرًا حزينًا في وجدان كل إنسان، خصوصًا وأنها لا تكتسب طابعًا دينيًا فحسب ولكن طابعًا إنسانيًا وتاريخيًا، وتعد شاهدًا على الحضارة الإنسانية.

وأضاف: يعلن المجلس تضامنه مع الشعب الفرنسي في هذه الحادثة المؤسفة ونتمنى سرعة تدارك أثارها سريعًا، وواثقين في قدرة دولة فرنسا العظمى على إعادة بناء هذا الصرح التاريخي العظيم.