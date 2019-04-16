عقب شهران من الإعلان عن الكشف الآثري بمنطقة تونا الجبل في محافظة المنيا، تنظم وزارة الآثار، اليوم، حفلا لافتتاح المعرض المؤقت "تونا الجبل- بين أساطير الخلق وتقديس الحيوانات- مائة عام من الاكتشافات للبعثة الأثرية - الألمانية"، وذلك لعرض عدد من مقتنيات مكتشفات المنطقة أمام الجمهور بالمتحف المصري.

وقال محمد الحلوجي، مدير عام المتحف المصري السابق، إن منطقة تونا الجبل مشهورة بالعديد من الآثار بخاصة تماثيل الحيوانات المقدسة لدى المصري القديم، لافتا، لـ"الوطن"، إلى أنه من أهم اكتشافات تلك المنطقة مقبرة بيتوزيرس ومقبرة أزادور.

وعن المقتنيات المقرر عرضها أمام الجمهور في معرض "تونا الجبل" بالمتحف المصري"، تستعرض "الوطن"، أبرزها:

- المعرض يضم مجموعة من الأواني الفخارية وتماثيل من الألابستر.

- كما سيحوي عددا من تماثيل المعبودة سيخمت، ومجموعة من تماثيل الأوشابتى.

- شهدت منطقة "تونة الجبل" الواقعة بمحافظة المنيا، في فبراير الماضي، اكتشاف مقبرة سطحية وبئر للدفن بعمق 9 أمتار تحوي مجموعة من اللقى الأثرية ونحو 40 مومياء لرجال وأطفال ذات أعمار مختلفة بعضها بحالة جيدة من الحفظ وبعض التوابيت الخشبية.

- وجاءت تلك الاكتشافات من خلال أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وكلية الآداب قسم الآثار بجامعة المنيا، حسبما قاله للدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق، لـ"الوطن".

- ومن أهم المعالم الأثرية الموجودة بمنطقة تونا الجبل، مقبرة بيتوزيرس ومقبرة أزادورا وجبانة الإله تحوت والسراديب والساقية الرومانية.