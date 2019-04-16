بعد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. "إنستجرام" يغلق حساب "سليماني"

بعد حوالي أسبوع على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإسلامي الإيراني "IRGC" منظمة إرهابية أجنبية، حظر موقع تبادل الصور "انستجرام" الحساب الخاص باللواء قاسم سليماني من الحرس الثوري الإيراني.

وكان سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المسؤول بشكل أساسي عن العمليات العسكرية والسرية التي تتجاوز الحدود الإقليمية منذ عام 1998، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وحظرت "انستجرام" حساب "سليماني" والذي يضم أكثر من 900 ألف متابع، عقب إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان8 أبريل الماضي: "إن إيران ليست فقط دولة راعية للإرهاب، بل أن الحرس الثوري الإيراني يشارك بنشاط في الإرهاب ويمول ويروج له كأداة لفن الحكم".

وهذه هي المرة الأولى التي تسمى فيها الولايات المتحدة جزءًا من حكومة أجنبية منظمة إرهابية، وردا على ذلك اتهم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الحكومة الأمريكية بدعم الإرهاب واعترف بالقيادة المركزية الأمريكية كمنظمة إرهابية بحد ذاتها.