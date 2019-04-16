طلب رئيس نادى الزمالك، من الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن يمنحه الكلمة قبل الإدلاء برأيه في التصويت النهائي على التعديلات الدستورية، بقوله "لو مكلمتش هطق".

وكان رئيس البرلمان، خلال الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء، المخصصة للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية نداءً بالاسم، قد منع أي نائب من التعليق خلال عملية التصويت، والاكتفاء بإعلان الموافقة من عدمه فقط.

وقال النائب، عند النداء على اسمه للتصويت، "عايز اتكلم لو متكلمتش هطق"، ورد رئيس البرلمان عليه قائلًا: "ناخد تصويت على كده، يمكن المجلس عايزك تطق".

فيما طالب رئيس نادي الزمالك بحذف العبارات التي جاءت على لسان الرافضين للتعديلات وحملت إهانة لمقدميها، وعقب رئيس البرلمان، بقوله "الكلمات غير اللائقة تم حذفها من المضبطة".

وقال عبدالعال، لمرتضى "اديتك الكلمة وحافظت عليك عشان مايوافقوش على إنك تطق".