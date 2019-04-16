تواصل نيابة الشيخ زايد، تحقيقاتها في واقعة الاستيلاء على ما يقرب من 10 ملايين جنيه من ودائع اتحاد ملاك كمبوند بالحي الـ 16 في الشيخ زايد.

واتهم اتحاد الملاك رئيس الاتحاد "سهاد.أ" وأمين الصندوق "راجية.م" بالاستيلاء على المبلغ بالمخالفة للقانون والإخلال بمبدأ الأمانة التي حملها لهما اتحاد الملاك.

وقررت النيابة حجز رئيس اتحاد الملاك لمدة 24 ساعة علي ذمة تحريات المباحث، وقال اتحاد الملاك في بلاغهم إن رئيس اتحاد الملاك استولي هو وأمين الصندوق علي ما يقرب من 10 ملايين جنيه وهي نصف قيمة الوديعة البالغة 20 مليون جنيه والتي جمعها إتحاد ملاك الكمبوند تحت بند خدمات الصيانة والحراسة.

وأضاف اتحاد الملاك في البلاغ الذي حمل رقم 1865 جنح الشيخ زايد، أن الاتحاد نجح في الحصول على مستندات تثبت أن المتهم الأول"سهاد" قام بتحول مبالغ مالية من الوديعة الخاصة باتحاد الملاك علي حسابه الخاص وكان من بين الدفعات 500 ألف جنيه، فضلًا عن 500 ألف جنيه أخرى حصل عليها نقدًا.

وأشار إلى أن الوديعة تم جمعها وإيداعها بأحد البنوك في ديسمبر من عام 2015، وعلى مدار 3 سنوات لم يقدم رئيس اتحاد الملاك أي ميزانية تخص المصروفات بل روجوا لأن الوديعة لم ينقص منها شيء، وأن المصروفات من قيمة الفوائد، وعندما طلب اتحاد الملاك مراجعة الحسابات فوجئوا بأن المتهم يقدم حسابًا بأن قيمة المصروفات بلغت 13 مليونًا، الأمر الذي آثار الريبة لدي اتحاد الملاك.

وأوضح اتحاد الملاك في البلاغ أن المتهمين استولوا لأنفسهم علي قرابة نصف الوديعة وحصل اتحاد الملاك على مستندات بنكية تثبت صحة اتهامهم وسلموها إلى النيابة العامة، كما أن المتهمين قاما بخديعة السكان بجمع تبرعات من السكان تحت مسمى القرض الحسن لتوزيعها كجزء من رواتب العمال وأفراد الأمن ثم قاما بالاستيلاء عليها بخلاف الوديعة.