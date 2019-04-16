أسماء النواب الرافضين للتعديلات الدستورية

أعلن 22 عضًوا فقط بمجلس النواب، رفضهم للتعديلات الدستورية، خلال الجلسة المسائية اليوم المخصصة للتصويت ندءًا بالاسم على هذه التعديلات.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، منذ قليل، موافقة 531 نائبا على التعديلات الدستورية، مقابل رفض 22 نائبا، وامتناع عضو واحد وهي النائبة دينا عبدالعزيز.

وأسماء النواب الرافضين:

1- فايزة محمود

2- أكمل قرطام

3- إيهاب منصور

4- محمد عبدالغني

5- سمير غطاس

6- جمال الشريف

7- رضا البلتاجي

8-محمد عطا سليم

9-هيثم الحريري

10-طلعت خليل

11-عبدالحميد كمال

12-مصطفى كمال

13- صلاح عبدالبديع

14- إلهامي عجينة

15-محمد العتمانى

16-ضياء داود

17-أبو المعاطى مصطفى

18-أحمد طنطاوى

19- شديد أبو هندية

20-أحمد الشرقاوى

21- أحمد البرديسي

22- محمد فؤاد