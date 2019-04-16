قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حملة "100 مليون صحة" للكشف عن مرضى فيروس سي، انتهت من فحص 3185 أجنبيًا حتى الآن، والعدد في زيادة كل ساعة، موضحًا أن الوزارة اتخذت إجراءات الكشف على صحة المقيمين على الأراضي المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، مساء الثلاثاء، أنه سيتم بدء الكشف عن فيروس سي بين الأجانب في مصر في 1 مايو المقبل، والوزارة تهدف لمسح كل غير المصريين حتى سبتمبر المقبل، وبدأت الوزارة في إدراج الأجانب بالمبادرة منذ أسبوع كتشغيل تجريبي.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، أشادت بإطلاق مرحلة جديدة من حملة "100 مليون صحة" لتشمل الأجانب المقيمين في مصر، بما فيهم اللاجئين وملتمسي اللجوء.