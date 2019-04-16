أقسم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتدخل في أي مادة خاصة بالتعديلات الدستورية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "الحياة" اليوم الثلاثاء قائلا: "المواءمة بين مصالح الدولة وآراء النواب كانت أمام أعين وضمير المجلس ووضعنا المصلحة الوطنية نصب أعيننا لذلك حددنا أن ينتخب الرئيس لفترتين متتاليتين، على أن تكون الفترة الواحدة 6 سنوات".

وتابع: "على الرئيس الحالي أن يكمل 6 سنوات، ودا للأثر المباشر للدستور، وله جواز أن يترشح لمرة أخرى مقبلة".