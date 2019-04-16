برلمانية: المواطن المصري الأكثر ثقافة في المنطقة

قالت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن المواطن المصري الأكثر ثقافة في المنطقة، مضيفة أن مشاركته السياسية أثبتت ذلك خلال الأعوام الماضية.

وأكدت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المصريين يجب أن يصوتوا على التعديلات الدستورية لاستكمال ما بدأوه خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أن المصريين شاركوا في التصويت على دستور 2014 بسبب خوفهم على بلدهم.

وأوضحت: "بدأنا المسيرة منذ أن رفضنا تغيير هويتنا في عام 2013، وفوضنا القائمين على الدولة لبناء حياة ديموقراطية سليمة، ومن ثم كان يجب علينا مراجعة خارطة الطريق، مثلما تراجع أي أسرة ميزانيتها".