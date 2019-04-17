أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، منذ قليل، نتيجة فرز أصوات الناخبين، بفوز الدكتور صابر عطا، بمقعد نقيب صيادلة الفيوم، بحصوله على 603 أصوات، مقابل حصول منافسه الدكتور ربيع السوداني على 235 صوتا.

كما أعلنت اللجنة، أسماء الفائزين بعضوية مقاعد مجلس النقابة الفرعية فوق السن، وهم: الدكتورة راندا روبي بحصولها على 429 صوتا، والدكتورة دعاء عبدالرحيم صالح بحصولها على 356 صوتا، والدكتورة نهى فرج بحصولها 307 أصوات، أما مقاعد مجلس النقابة الفرعية تحت السن فاز كل من الدكتور باسم فهمي بحصوله على 345 صوتا، والدكتور مصطفى ضاهر بحصوله على 342 صوتا، والدكتور محمد رضا بحصوله على 279 صوتا.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف المستشار أسامة عبدالعزيز، المشرف على الانتخابات بالنقابة بالفيوم، وتضم اللجنة المشرفة كلا من الدكتور طارق أحمد رياض، رئيسا، والدكتور غيث محمد صالح، نائبا، وعضوية كل من الدكتور نصر مقاوي، والدكتور جمال الزيات، والدكتور هاني عبدالسيد.