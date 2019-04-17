اليوم.. "الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرا لدعوة الناخبين للاستفتاء

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية والقرارات المنظمة لها، وذللك في تمام الساعة الثالثة عصرًا في مقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، وفق ما أعلنت في بيان رسمي منذ قليل.

ونوهت في بيان رسمي على الصحفيين التواجد قبل الموعد بساعة على الأكثر لإتمام إجراءات تسجيل الحضور، علما بأنه سيتم النقل الخارجي على الهواء في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".

وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.