قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى البحرين، آدم إيرلي، إن خروج الشعوب ضد الحكومات في منطقة الشرق الأوسط، ليست الوصفة المطلوبة لتحقيق الاستقرار والتطور، حيث يرى أن الثورات تسببت في انهيار دولًا كثيرة، معتبرًا أن الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط لم ينته حتى الآن.

وأضاف "إيرلي"، خلال حواره في برنامج " بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة "ten"، أن واشنطن تتعامل مع الشرق الأوسط على أساس المصالح الخاصى بها، ولا تُعاملها بمبدأ الوصاية عليها، وهذا يفسر القرارات التي تتخذها أمريكا تجاه بعض القضايا العربية.

ولفت سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين سابقًا، إلى أن واشنطن تريد الحصول على ثقة الشرق الأوسط، ولكن هذا الأمر يحتاج لكثير من الوقت.