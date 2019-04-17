"أنسي الشافعي" نقيبا للصيادلة بالإسكندرية

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الانتهاء من عملية الفرز لأصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة بمصر، والتي أجريت في التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، الثلاثاء، بمقر النقابة بمنطقة سموحة شرق المدينة.

وكشفت نتائج الفرز عن فوز الدكتور أنسي الشافعي، بمنصب نقيب الصيادلة بالإسكندرية بعد حصوله على إجمالي عدد 1669 صوتا، والذي نافس عليه 3 مرشحين، فيما حصل محمد إبراهيم الرفاعي على 571 صوتا، أما أماني محمد خليفة قريطم حصلت على 13 صوتا.

وجاءت نتائج المرشحين على مقعد فوق السن الذي يتنافس عليه 7 مرشحين، ومن المقرر اختيار أربعة أعضاء فقط للمنصب، أعلنت اللجنة العليا فو إبراهيم أنسي إبراهيم 1782 صوتا، ونشوة حسن محمد السيد البرعي 1518 صوتا، ومحمد صالح أصف صالح 1492 صوتا، ونورهان فاروق أحمد محمد قلاوة 1184 صوتا.

وأما عن مقعد تحت السن الذي كان ينافس عليه 8 مرشحين، والمقرر اختيار 4 فقط للمنصب، أعلنت اللجنة فوز أشرف علم الدين الأمام نوح 1657 صوتا، وتامر الطحان 1542 صوتا، وأحمد محمود محمد الجارحي 1490 صوتا، و دينا السيد بسيوني 1462 صوتا.

وشهدت النقابة الفرعية للصيادلة بالإسكندرية، صباح أمس، إقبالاً كبيرا من الصيادلة، للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، بمقر النقابة بشارع إسماعيل سري بمنطقة سموحة شرق المحافظة.

وتنافس في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة الفرعية للصيادلة 18 مرشحًا، بينهم 3 مرشحين على مقعد النقيب، و7 مرشحين على مقعد فوق السن، و8 مرشحين تحت السن.

وأجريت الانتخابات تحت الإشراف القضائي، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات التجديد النصفي، 14 ألف صيدلي بمحافظة الإسكندرية من سددوا الإشتراك عام 2018.