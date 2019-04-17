نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو، لرجل ملقى أمام مستشفى الخانكة للأمراض النفسية بالقليوبية، ويبدو عليه الإجهاد، وكتب ناشر الفيديو بأن هذا الرجل يجلس أمام بوابة المستشفى منذ يوم السبت الماضي.

وتواصلت "الوطن" مع أبو أحمد فروح، صاحب مقطع الفيديو، الذي قال إن لديه صديق يعمل بمستشفى الخانكة للأمراض النفسية بالقليوبية وهو من أبلغه بأن هذا الرجل الملقى أمام بوابة المستشفى، عائلته هي من تركته بهذا المكان وانصرفت عنه منذ يوم السبت الماضي، ورفضت المستشفى أن تستقبله وسيارة الإسعاف لم تنقله.

وقال أبو أحمد، إنه توجه في اليوم التالي للمستشفى ورأى الرجل بنفسه وصوره ولم يجد أحدا يقدم أي مساعدة للرجل وتوصل إلى أن اسمه "علاء" من مدينة كفر الشيخ ولم يكن معه أي أوراق تثبت شخصيته. وأصاف أبو أحمد، أن مدير المستشفى رفض أن يستقبله داخل المستشفى لأنها مسؤولية تقع عليه ولابد من إجراءات قانونية للدخول.

وقال أبو أحمد، إنه بعد نشر مقطع الفيديو، أبلغه صديقه الذي يعمل بالمستشفى بأن قوات الشرطة استجابت للحالة ونقلت الرجل إلى مستشفى السلام للعلاج.