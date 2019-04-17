قال الكابتن محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق، إن المعلق الرياضي مدحت شلبي، أول من أطلق عليه لقب "بركات ملك الحركات".

وأضاف خلال لقائه مع الفنان أشرف عبدالباقي، في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه أحب كرة القدم وتمنى أن يكون لاعب كرة قدم بعدما كان يشاهد مباريات الكرة مع والده.

وأوضح بركات، أنه قرر الاعتزال وهو يستطيع اللعب، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرار الاعتزال "لما حسيت إني مبقاش عندي الجديد أو الطموح وابتديت أهدى وكنت ظاهر بمستوى معين قدام الجمهور ومش عايزه يقل"، لافتًا إلى أن المجهود يقل مع تقدم السن.

وتابع: "فيه ناس كتير بيفتكروا لك كل حاجة كويسة وفيه ناس بتنسى وتفتكر اللقطة الوحشة وده حصل مع ناس كتير ولاعيبة كبار ومحبتش أنه يحصل معايا ".