قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، أن المجلس قرر إنشاء غرفة لمتابعة سير عملية الاستفتاء المقرر انعقاده مطلع الأسبوع المقبل.

وتتكون الغرفة من أقدم 10 مستشارين في المجلس وتكون مهمتها تسيير الأعمال داخل المجلس أثناء الاستفتاء.

كما تعمل هذه اللجنة على متابعة عمل مستشاري مجلس الدولة اللذين يشرفون على الاستفتاء في المحافظات، وتذليل أي مشكلات تواجه مستشاري المجلس أثناء متابعة سير عملية الاستفتاء.

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".

وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.