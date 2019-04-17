أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار جمهوري رقم 180 لسنة 2019 بتعيين وليد خالد محمد الزواوي أمينًا لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بدرجة نائب رئيس جامعة.

"الزواوي" عمل أستاذاً زائراً بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالكلية الدولية للورق والاتصالات المطبوعة والمواد الحيوية بفرنسا، كما شارك فيما يزيد على 12 مشروعاً بحثياً بتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمي، وبشراكة بين مصر وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا واليابان.

كما حصل "الزواوي" على براءة اختراع عن استغلال قش الأرز، بالإضافة إلى نشره 42 بحثاً بمجلات علمية عالمية دولية، فضلًا عن مشاركته في مؤتمرات دولية بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى حصوله على شهادات تقدير للنشر العلمي المتميز بالمركز القومي للبحوث.