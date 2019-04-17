قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، إن شخصا اقترح عليه تخصيص "اجتماع الأربعاء" كل شهرين أو ثلاثة لفئة الشباب فقط، وتم تنفيذ هذا الاقتراح مع شباب المعادي، واليوم هو اللقاء الثاني الذي ينعقد في الإسكندرية.

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاءه الأول بشباب الإسكندرية بالكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل: "لقاء المعادى لم يك مرتب له، على عكس لقاء الشباب بالإسكندرية الذي رتب له مسبقاً وفقا لرغبته.. حبيت أقابل شباب الإسكندرية لأني مقابلتهمش من فترة".

وأرجع اختيار الإسكندرية لفئة الشباب كونها تختص بشبابها، حيث أنهم يدرسون بجامعة المحافظة ولا يخرجون لمحافظات أخرى، بل يوفد شباب إليها من محافظات أخرى، لذا كان يجب التواصل معهم، وبالتحديد فى الفترة قبيل الأعياد.