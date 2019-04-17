قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الضوابط الخاصة بوسائل الإعلام خلال تغطيتها للاستفتاء الدستوري، هو المصداقية وعدم اللجوء إلى الشائعات أو مواقع التواصل الاجتماعي "فضاء فسيح للأكاذيب".

وأضاف جبر، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وفي حال نشر خبر صحفي دون التحقق منها "هيكون فيه وقفة ومينفعش أعكر يوم جميل"، مؤكدًا أنه يجب أن يظهر ذلك اليوم كـ"الاحتفالية" ونقل للصورة الخاصة بالمواطنين أثناء نزولهم إلى الاستفتاء.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر اليوم الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.