703 مراكز انتخابية بالغربية تستعد لاستقبال 3 ملايين ناخب في الاستفتاء

أنهت محافظة الغربية استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية، داخل 799 لجنة فرعية بدائرة المحافظة، فى 703 مراكز انتخابية، واستقبال 3 ملايين و337 ألفا و350 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت على مستوى المحافظة.

كما أعلنت مديرية الصحة بالغربية، أن مستشفيات المحافظة فى حالة تأهب قصوى وطوارئ بداية من اليوم، وتتوفر كل المستلزمات الطبية والدم داخل البنوك بالمستشفيات لاستقبال أي حالات خطيرة.

من ناحية أخرى تسلمت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لجان الاستفتاء والمنشآت الحيوية بالمحافظة لتأمينها خلال أيام الاستفتاء.