أشاد وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليدس، بالتدريبات العسكرية المشتركة واسعة النطاق (ميدوسا 8) التي أجريت بين بلاده ومصر واليونان في البحر المتوسط بحضور وزراء دفاع الدول الثلاث.

وقال أنجيليدس - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء القبرصية اليوم الخميس - "إن هذه التدريبات تنقل رسالة وحدة واستقرار ونمو في بلدان المنطقة، وأنه من خلال هذا التعاون نظهر أننا مهتمون بمصالحنا المشتركة، ونحن على استعداد للدفاع عن حقوقنا بتعقل دائم، وأعتقد أن الاستقرار سيخلق ظروفاً للنمو في منطقتنا".

وبدأت تدريبات "ميدوسا 8" الإثنين الماضي (15 أبريل)، وتشارك فيها وحدات جوية وبحرية من الدول الثلاث، ومن المقرر أن تنتهي يوم غد الجمعة.