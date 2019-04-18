موسكو: تصاعد الصراع الداخلي الليبي يؤدي إلى تنشيط الجماعات الإرهابية

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن تصاعد الصراع الداخلي الليبي يؤدي إلى تنشيط الجماعات الإرهابية المختلفة وخلاياها النائمة في هذا البلد، وقالت زاخاروفا - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الوضع الحالي في ليبيا يثير بالغ قلقنا، من الواضح أن تصعيدا آخر للمواجهة الليبية الداخلية يحفز تنشيط مختلف الجماعات الإرهابية والإجرامية هناك".

وجددت موسكو موقفها الداعي لإيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، بالاعتماد على ما تم تحقيقه بالفعل لحل الوضع في البلاد، وجددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية موقف بلادها بشأن أهمية التسوية السلمية للأزمة في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة ، وقالت " في هذا الصدد، نؤكد موقفنا المبدئي لصالح التسوية السلمية للأزمة في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة بناءً على الإنجازات التي تحققت على هذا الطريق، مع الوساطة النشطة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هذه المسألة".