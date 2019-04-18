أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، دورة تدريبية حول حقوق وواجبات الإعلاميين والصحفيين أثناء التغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الأيام المحددة لذلك، وعملية الفرز، وإعلان النتائج، بمشاركة 50 محررا صحفيا وإعلاميا بمناسبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها من 20 إلى 22 أبريل.

حاضر في الدورة التدريبية نخبة من خبراء الإعلام وأعضاء بالهيئة الوطنية للانتخابات، وكان الكاتب الصحفى شريف رياض أول المحاضرين وتناول بالشرح والتحليل معايير التغطية المهنية مؤكدا أهمية التزام المؤسسات الصحفية والوسائل الاعلامية والمواقع الإلكترونية وأفراد أطقم عملهم المصرح لهم بالتغطية الاعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمراعاة الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، والالتزام بقواعد التغطية الإعلامية والصحفية وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالآتى:

- عدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان.

- مراعاة الدقة فى نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.

- استعمال عناوين معبرة عن المتن.

- عدم نشر صور بعيدة الصلة عن التغطية.

- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

- عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخابات، وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذى سينتخبه أو انتخبه او سؤاله عن الرأي الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء.

- عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد او التعليق على مايتعرض له من هجوم او مدح.

- عدم نشر اعلانات مجانية او بمقابل للمترشح او لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.

- عدم استكمال الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.

- عدم توجية أسئله ايجابية ذات تحيز واضح.

- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن موضوع محل الاستفتاء.

- عدم قبول اى تبرعات او اعانات او مزايا خاصة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص او جهة بمناسبة أعمال التغطية.