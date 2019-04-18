أغلق أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، أحد دور الأيتام غير مرخصة بحلوان بالقاهرة.

تلقى الفريق بلاغًا عن وجود دار أيتام غير مرخصة تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية وبها أطفال معاقين وآخرين طبيعين وقيام المسئولة عن الجمعية بتلقي تبرعات وعلى الفور توجه الفريق الى الدار، حيث جرى رصد عدد من المخالفات الأخرى منها أن الدار غير مرخصة والجهاز الوظيفي بها غير مؤهل أو مدرب للتعامل مع الأطفال مع عدم وجود شهادات صحية ومصوغات تعيين للعاملين بالدار.

كما تبين عدم استخراج الأوراق الثبوتية لبعض الأطفال وعدم وجود نظام غذائي يتناسب مع الأعمار السنية لهم وعدم الاهتمام بنظافتهم الشخصية بالإضافة إلى وجود أطفال أسوياء آخرين ذو إعاقة في مكان واحد دون رعاية وفقا لاحتياجات كل فئة.

وكشفت التحريات حصول الدار على تبرعات من المواطنين المترددين على المكان، وعدم توافر أي نظام للحماية المدنية بالدار ما يؤدي إلى تعريض حياة وأمن الأطفال للخطر، وفقا لقانون الطفل وعدم وجود نظام في حفظ أغذية الأطفال ما أدى إلى وجود عدة أغذية غير صالحة للاستخدام، حيث جرى إعدامها وتحرير محضر بذلك.

وبناء عليه سحب أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي الأطفال من الدار وجرى إيداعهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمعادي لتحقيق المصلحة الفضلى لهم، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، وجار فحص الجمعية ماليا وإداريا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما سيسفر عنه الفحص المالي والإداري للجمعية.